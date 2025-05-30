كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والمهندس حاتم الأشموني محافظ الشرقية، صلاة الجمعة بقرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق.

ومن المقرر أن يشارك مفتي الجمهورية في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية أم الزين.

واستقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لدى وصوله الشرقيه، وبحثا عددا من الملفات الهامة ومد وتدعيم أواصر العمل المشترك والمشاركة في تكريم حفظة القرآن الكريم.

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بمفتي الجمهورية معربا" عن سعادته بهذه الزيارة، وبهذا التعاون الفعال والمثمر مع دار الإفتاء المصرية، والتي لها دور بارز لنشر الفكر الوسطي من خلال ما تقدمة من خدمات سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أهمية التواجد الفعلي لخدمات دار الإفتاء داخل محافظة الشرقية نظرا" لاتساع مساحة المحافظة وكثافتها السكانية.

فيما أثنى مفتي الجمهورية علي حفاوة الاستقبال، مضيفا" أنه تم بحث عدد من ملفات العمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة واستعراض الخدمات النوعية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية.

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