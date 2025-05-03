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وزير العمل: عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس لمواجهة التحديات

01:27 م السبت 03 مايو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد نصار:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن عمال مصر الشرفاء يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الصمود والعمل والتنمية.

وأضاف "جبران"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أقيمت اليوم بمحافظة السويس، أن بناء الجمهورية الجديدة يتم بسواعد العمال المصريين وبقيادة حكيمة من الرئيس السيسي، موضحًا أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات يؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به العامل المصري في دفع مسيرة التنمية.

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محمد جبران وزير العمل عمال مصر
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