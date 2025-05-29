الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة.

وفي إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية، أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة، لنقل التهاني وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين.

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