توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن الأحوزة العمرانية للقرى والعزب

كتب- محمد نصار:



عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اجتماعًا مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين بالمحافظات.



شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية.



كما تطرق الاجتماع، إلى متابعة موقف بيان الحصر والاستدلال للقرى والعزب والنجوع لتدقيق وتحديث بيانات التنمية المحلية.



ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الانتهاء إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقرى والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم.



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