توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الوضع المائي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، خاصة بزمام ترعتي الحمام والنصر، وموقف تلبية احتياجات مياه الري والشرب بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القائمة على الترعتين، بما يشمل إزالة فتحات الري غير القانونية، ومصادرة آلات الرفع المخالفة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والمحليات.

كما وجه بتوفير المناسيب والتصرفات المائية اللازمة للأراضي الزراعية المقررة لها الري على الترعتين، إلى جانب ضمان كميات المياه المطلوبة لمحطة مياه الشرب بجنوب العلمين، والواقعة بنهاية ترعة الحمام، بما يحقق استدامة الإمدادات المائية للمنطقة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية متابعة التزام الأراضي الرملية باستخدام نظم الري الحديث، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق باستخدام الري بالغمر، لما لذلك من تأثير سلبي على كفاءة استخدام المياه.

وفي هذا السياق، كلف الوزير، إدارات التوجيه المائي التابعة لقطاع تطوير الري بتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وعرض النماذج الناجحة في المنطقة، والتي أثبتت نتائج إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، لتكون حافزًا للمزارعين على تبني هذه التقنيات.

كما وجه الوزير، الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والبحيرة، والإدارات العامة بري البحيرة، غرب البحيرة، النوبارية والنصر، بمواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، لضمان توفير الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي.

وشدد أيضًا على ضرورة سرعة التعامل مع أي احتياجات مائية طارئة قد تطرأ نتيجة موجات الحرارة المرتفعة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتلبيتها بكفاءة.

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيده على أهمية استكمال جهود تشكيل روابط مستخدمي المياه في المنطقة، ودعم الروابط القائمة لتعزيز التنسيق بين المزارعين، ومتابعة الالتزام بنظام المناوبات على الترع، بالإضافة إلى متابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين أنفسهم.

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