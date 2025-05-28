بطعنة في الرقبة.. زوج يُنهي حياة زوجته بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



أنهى زوج حياة زوجته طعنا بالسكين في رقبتها بنطاق مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يشير إلى قيام مواطن بطعن زوجته في الرقبة ما أدى إلى وفاتها في الحال.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع سيدة تدعى عواطف.ج.س.م طعنا بسلاح أبيض في رقبتها على يد زوجها على إثر خلافات بينهما.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





