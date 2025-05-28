الصحة: إغلاق 3 عيادات خاصة بـ 6 أكتوبر تعمل بدون ترخيص

كتب- أحممد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 3 عيادات بـ6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية قامت بحملة موسعة على عيادات 6 أكتوبر بالجيزة، وبالمرور على عيادات "شاين أون التخصصية" بمول الكرامة بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، تبين وجود معمل سحب وحقن وفصل بلازما غير مرخص، بالإضافة إلى عيادات أسنان وعلاج طبيعي و تغذية غير مرخصين، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تبين عدم وجود أطباء مؤهلين بالعيادات، كما يتم إجراء عمليات زرع شعر بالعيادات، لافتاً الى وجود 3 أجهزة ليزر وجهاز بانوراما غير مرخصين، بالإضافة إلى أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى المرور على عيادة دكتور غادة فودة والكائنة في كورتيارد مول بالشيخ زايد، حيث تبين أنها غير مرخصة، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية.

وأشار "زكى" الى انه بالمرور على العيادة تم العثور على أدوية مجهولة المصدر وزجاجات بنية اللون مجهولة المصدر والمحتوى، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مؤهلة بالعيادة.

كما تم المرور على عيادة سبيشال كلينك التخصصية بالحي الثامن بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تبين أنها غير مرخصة، والعمالة بها غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة.

وأكد الدكتور هشام زكي، غلق و"تشميع" العيادات الثلاثة، وعمل محاضر بالأدوية التي تم احرازها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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