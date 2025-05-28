افتتاح مسجد جديد واسترداد وحدات متعدى عليها بمدينة السادات

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، في افتتاح مسجد جديد بالمنطقة السكنية 26 بالمدينة، وذلك بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني ومسئولي الجهاز، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار توفير مختلف الخدمات الأساسية لسكان المدن الجديدة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى مواصلة جهود الجهاز في تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في إطار تلبية احتياجات السكان الدينية والاجتماعية.

وعقب الافتتاح، التقى المهندس ياسر عبدالحليم، بعددٍ من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بهذا المشروع الهام، وتحدثوا عن بعض المطالب والتحديات التي تواجههم في المنطقة.

وأكد عبد الحليم، أنه سيتم دراسة هذه المطالب بشكل عاجل والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مشددا على تفاعل الجهاز مع احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم.

وفي سياق متصل، قام جهاز تنمية مدينة السادات بتنفيذ حملة لاسترداد الوحدات السكنية التي تعرضت للتعدي غير القانوني في المنطقة السكنية الـ25 بالمدينة، وأسفرت عن استرداد وحدات بالعمارات أرقام 55 , 61 ، 96 بالمنطقة.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين، وذلك في إطار الالتزام التام بتنفيذ القانون على جميع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تطرح 15 ألف شقة "مساحات ومناطق وتمويل عقاري"

احجز شقة وسدد على 20 سنة.. ننشر شروط التقدم في سكن لكل المصريين 7

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟