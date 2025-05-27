القاهرة - أ ش أ:

أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ بين كافة لجانها ولدى جميع أعضائها؛ استعدادًا لبدء تكثيف الرحلات الجوية والبرية لنقل حجاج الشركات استعدادًا لأداء فريضة الحج.

وتم تقسيم البعثة إلى لجنة رئيسية بمنطقة أجياد المركزية بمكة المكرمة، ولجان فرعية بكافة مطارات ومواني سفر الحجاج، وكذلك المنافذ البرية والحدودية، بجانب اللجان الفرعية المنتشرة بين أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت غرفة شركات السياحة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تلك اللجان تضم أعضاء بعثة مراقبة الحج السياحي من وزارة السياحة والآثار وممثلين عن غرفة الشركات، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف سامية سامي نائب الوزير رئيس البعثة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ومعها قيادات قطاع الشركات بالوزارة، ورئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وتقوم البعثة بإعداد تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج ورفعه إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي الذي يتابع باهتمام أحوال الحج السياحي.

من جانبه..قال عضو اللجنة العليا للحج السياحي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أحمد إبراهيم "إن عدد اللجان الفرعية للبعثة بلغ حوالي 21 لجنة تتابع على مدار 24 ساعة يوميًا أحوال الحجاج وتقوم بالتدخل الفوري لإزالة أية معوقات أمام تدفق الحجاج أو في أماكن إقامتهم".

وأضاف "أن عمليات نقل الحجاج تسير بصورة منتظمة وممتازة حتى الآن وسط تنسيق من كافة الجهات، ويتم تسكينهم فور وصولهم بأماكن إقامتهم المقررة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وشدد على التزام كافة شركات السياحة المنظمة للحج بالضوابط التي وضعتها الوزارة واللجنة العليا للحج واعتمدها وزير السياحة، مشيرا إلى أن تلك الضوابط كانت سببًا في تميز مستوى سكن الحج السياحي بكافة صوره وبرامجه.

وأكد أن الحجاج يقيمون بفنادق مميزة قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، وتتضمن كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم ، مشددًا على أن تلك الخدمات المتميزة سوف تستمر مع الحجاج بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات.

وطمأن أحمد إبراهيم حجاج السياحة، قائلا "إن هناك هذا العام آليات وإجراءات مشددة من الجميع لإنجاح موسم الحج ومواجهة أية سلبيات قد تكون ظهرت الأعوام الماضية"، مشيرًا إلى الإجراءات السعودية لوقف الحج غير الرسمي والتي نجحت حتى الآن في منع تسلل من لا يحمل تصريح أو تأشيرة حج رسمية.







