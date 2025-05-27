انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات والأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم الثلاثاء طقس ربيعي لطيف على أغلب الأنحاء، حيث تُسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة مئوية، أي بفارق 11 درجة عن درجات الحرارة المسجلة أمس، وهو ما يعكس سمات فصل الربيع المعروف بالتقلبات الحادة والسريعة.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع القادم، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة ما بين 31 و32 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: من 24 إلى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: بين 32 و34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: من 36 إلى 37 درجة مئوية.



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