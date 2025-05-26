ننشر ضوابط الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القواعد المنظمة لتقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2025، موضحة الشروط والمستندات الواجب توافرها لقبول الاعتذار.

الحالات الصحية تستوجب تقارير طبية معتمدة

أوضحت الوزارة، أنه من أبرز أسباب الاعتذار المقبولة، وجود حالة صحية تمنع من أداء مهام الامتحانات، ويتطلب ذلك تقديم تقرير طبي حديث صادر عن لجنة طبية رسمية (قومسيون طبي) يوضح الحالة الصحية بشكل دقيق ويؤكد عدم القدرة على القيام بالمهام المرتبطة بالامتحانات.

موقف الذكور من التجنيد ضمن شروط الاعتذار

كما نصت الضوابط على ضرورة تقديم تقرير أمني حديث معتمد من الجهات المختصة كأحد شروط قبول الاعتذار، ويطبق هذا الشرط على الذكور فقط، وذلك بهدف تنظيم المهام وضمان توفر البدائل الكافية للجان الامتحانية.

حالات خاصة تتعلق بالأمهات والعائلة

كما تشمل الحالات المسموح لها بالاعتذار السيدات اللاتي لديهن طفل رضيع لم يتجاوز عمره عامين، مع ضرورة إرفاق صورة من شهادة ميلاد الطفل كوثيقة داعمة، كذلك يحق للمعلمات الاعتذار في حال وجود طفل من ذوي الهمم، شريطة تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو مستند رسمي يثبت القيد بالجهة المختصة.

إجازات الأجر المخفض والسفر للخارج ضمن الاستثناءات

أوضحت الوزارة أن الحاصلين على إجازة بنظام نصف الأجر أو ثلثي الأجر يمكنهم التقدم بطلبات اعتذار بشرط إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الحالة، كما يحق للزوجات اللاتي يعمل أزواجهن بالخارج التقدم بالاعتذار، بشرط تقديم صورة من تأشيرة السفر كمستند يثبت الحالة.

تقديم المستندات بنسخ معتمدة وتقسيم إدارات التقديم

أكدت الوزارة على ضرورة تقديم صور طبق الأصل من كافة المستندات الداعمة لكل حالة، مع اعتمادها رسميًا، ويشترط كذلك اعتماد نموذج الاعتذار المعد لهذا الغرض من الجهة الإدارية المختصة.

جدول محدد لتقديم الاعتذارات بكل إدارة تعليمية

أشارت الوزارة إلى أن تقديم طلبات الاعتذار سيتم وفق جدول زمني محدد، حيث يتم تقسيم مدارس كل إدارة تعليمية على مدار يومين لتلقي طلبات أعضاء اللجان، وسيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن التقديم من خلال صفحات الإدارات الرسمية أو مجموعات التواصل الخاصة بها مثل جروبات الواتساب.

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