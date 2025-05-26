الإيجار القديم.. محافظ الجيزة: تدني الإيجارات يعرقل التطوير

كتب- محمد أبو بكر:

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة.

وتضمنت الجلسة مناقشات أولية حول المشروع الأول المتعلق بالأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن، والمشروع الثاني الذي يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على العقود المنتهية.

وخلال كلمته، أكد محافظ الجيزة أهمية وجود إطار تشريعي مرن ومتوازن يمكّن الإدارات المحلية من التعامل بفاعلية مع التحديات المرتبطة بالإيجارات القديمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخدم الصالح العام.

وأشار النجار إلى أن أبرز التحديات تكمن في تدني القيم الإيجارية التي لم تعد تتناسب مع تكاليف الصيانة والتطوير، ما يؤدي إلى تعطيل جهود تحسين الخدمات والبنية التحتية، لا سيما في المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع كبير في الحرارة ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تدخل طبي دقيق ينقذ مريضًا في حالة حرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

الكهرباء: لا تخفيف أحمال صيفًا.. واستثمارات بـ25 مليار جنيه شهريًا لتعزيز الشبكة