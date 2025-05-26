موعد عيد الأضحى 2025.. "الإفتاء" تستطلع هلال ذي الحجة غدًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا، هلال شهر ذي الحجة من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة ببعض المحافظات.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال ذي الحجة من عدمه، بعد غروب شمس غد الثلاثاء، 29 من ذو القعدة 1446 هجريا، الـ 27 من مايو 2025.

وتستند دار الإفتاء المصرية، في إعلان هلال شهر ذي الحجة على ما تعلنه المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بعد رصد الهلال.

كان معهد الفلك، أعلن بداية شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على أن تكون وقفة عرفة يوم الخميس 5 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025.

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