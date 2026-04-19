أصدرت وزارة الصحة تنويهًا مهمًا بشأن تكليف دفعة ديسمبر 2024 (تكليف مارس 2026)، تزامنًا مع قرب الانتهاء من إعلان نتيجة حركة التكليف، دعت خلاله الأطباء إلى سرعة استيفاء مسوغات التكليف المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن المستندات تشمل: أصل شهادة التخرج، وأصل شهادة الامتياز، وأصل ترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب أصل شهادة التجنيد، وأصل شهادة المعادلة، وأصل صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، فضلًا عن صورة بطاقة الرقم القومي.

كما وجهت الوزارة تنويهًا خاصًا للأطباء المكلفين بالمحافظات الحدودية والنائية، وهي: سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، وإدارة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك باستثناء من تم إعادة توزيعهم خارجيًا.

وأكدت أنه يُتاح لهؤلاء الأطباء التقدم لحركة النيابات المقررة في ديسمبر 2026 بجميع التخصصات، على أن يتم استلام النيابة وفقًا للضوابط المعلنة لكل تخصص. كما أشارت إلى أنه في حال قضاء عام عمل فعلي بوحدات الرعاية الأساسية في هذه المناطق، تُحتسب هذه المدة ضمن مدة النيابة.

وأضافت الوزارة أنه يحق للمرشحين في حركة النيابات التقدم للدراسات العليا (ماجستير أو دبلوم) فور ترشحهم.

