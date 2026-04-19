أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأكدت د. منال عوض، أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لدعم الحلول المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتُحسّن جودة الحياة في المحافظات، لافتة إلى أن إطلاق المرحلة الرابعة يأتي استكمالًا لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدا لالتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال 6 فئات رئيسية، وهي فئة المشروعات الكبيرة وفئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة وفئة الشركات الناشئة وفئة المرأة و تغير المناخ والاستدامة و فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأضافت منال عوض، أن المبادرة أصبحت أداة فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الوزارة (2026–2030) التي ترتكز على الحوكمة البيئية الذكية، والتحول الرقمي، والإدارة المستدامة للموارد، وتحفيز الاقتصاد المحلي الأخضر.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات وكافة الجهات المعنية إلى التقدم بمشروعاتهم، وسيتم التركيز على جودة المشروعات واستدامتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسريع تنفيذ المشروعات لتحقيق أثر تنموي وبيئي مستدام، مشيرة إلى أن المرحلة الرابعة ستركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ووجهت منال عوض، المحافظات بالتواصل والتنسيق المستمر مع نقاط الاتصال المعنية بالوزارة لضمان التنسيق الفعال في متابعة وتنفيذ المشروعات وإطلاق حملة دعائية موسعة للتعريف بالمبادرة، ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات، والتنسيق مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، لتحقيق زخم إعلامي واسع، وتوعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة وابتكار أفكار جديدة، مع تقديم الدعم لكل من يمتلك فكرة مشروع ولا يعرف من أين يبدأ، بما يفتح المجال أمام مختلف الفئات للمساهمة في هذا التوجه الوطني.

