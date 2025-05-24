النائب أحمد فؤاد أباظة يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية

كتب- عمرو صالح:

كرم النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب خلال المؤتمر الشعبي الأول للحزب الذي عقد اليوم بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية.

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما تواجد أغلب قيادات حزب الجبهة الوطنية منهم الدكتور على عبد العال، والدكتورة سحر نصر، أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وفريدة الشوباشي، الفنان هانى سلامة، النائب فايز أبو حرب، طاهر أبو زيد، والفنان سامح الصريطي، ووليد سليمان وسيد معوض.

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