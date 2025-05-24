مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في ختام زيارته لعدد من المشروعات بالجيزة

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، في ختام جولته التفقدية لعدد من المشروعات في محافظة الجيزة.

وكان سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.

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