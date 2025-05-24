صور.. مدبولي يتفقد كمبوند "صبا" السكني بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، مشروع كمبوند "صبا" السكني بمدينة السادس من أكتوبر، في منطقة التوسعات الشمالية، والذي نفذته وزارة الاسكان.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع صبا السكني يشمل 85 عمارة سكنية، بإجمالي 2040 وحدة، بمساحات تتراوح من 100 لـ 142 م2 كاملة التشطيب.

وأوضح الوزير، أن المباني السكنية في المشروع مجهزة بمصاعد كهربائية، وتقع داخل مجمع سكني مغلق بسور "كمبوند" يحتوي على ثلاث بوابات، ويتميز المشروع بالموقع المميز في تقاطع طريق البوليفارد مع الطريق الأوسطي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوحدات تُسلم جاهزة بالكامل بما في ذلك التشطيبات والخدمات، وأن المشروع يتميز بتصميمات اللاندسكيب الفريدة والمتميزة، والتي تشمل مسارات للمشي ومساحات خضراء مفتوحة، لافتًا إلى أن المشروع يضم مجموعة من الخدمات اللوجيستية المختلفة، ويتميز بموقعه القريب من المرافق التعليمية والتجارية والصناعية والرياضية في المنطقة، ولاقى المشروع إقبالا كبيرا على الحجز، في المراحل التي تم الإعلان عنها.

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