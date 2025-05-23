كتب-عمرو صالح:

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المرحلة الثانية من عمل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وبحسب بيان الوزارة بدأت المقابلات الشخصية منتصف هذا الشهر التي يتم فيها التعرف على التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل وأكفأ العناصر المتقدمة، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية باختيار أكفأ المهارات وحرصها على اختيار تلك الكفاءات بأساليب ووسائل عادلة.

اقرأ أيضاً:

"س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟

يمنح شهادات معتمدة.. رابط التسجيل في ورش عمل ومؤتمر طب قصر العيني 26 مايو