الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لـ11 مدينة و160 قرية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لجميع مدن وقرى المحافظة، والتي تشمل 11 مدينة و160 قرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني بشكل مستدام.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لعدد 9 مدن هي: كرداسة، العياط، منشأة القناطر، أوسيم، الحوامدية، البدرشين، أطفيح، الصف، وأبو النمرس، بالإضافة إلى 159 قرية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أشار النجار إلى أن العمل جارٍ على تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة لـ83 قرية تابعة لمراكز العياط، البدرشين، الحوامدية، ومنشأة القناطر، فيما تتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديث المخططات لـ76 قرية أخرى بمراكز أبو النمرس، الصف، أطفيح، كرداسة، أوسيم، والواحات البحرية.

كما أكد المحافظ أن العمل مستمر لإعداد المخطط التفصيلي لمدينة الجيزة ومدينة الباويطي بالواحات البحرية، إلى جانب قرية العقباوي التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك لضمان توافق المخططات مع متطلبات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، إلى جانب تحديث الأحوزة العمرانية، يأتي في إطار جهود الدولة للقضاء على العشوائيات ومواجهة ظاهرة البناء المخالف، وتنظيم أعمال البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المنصوص عليها في أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأشار النجار إلى أنه تم مراعاة كافة أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في إعداد المخططات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لما تمثله من خطوة محورية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الجيزة بضرورة تنفيذ المخططات المعتمدة وفقًا للمعايير والأسس الفنية، مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع.

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