وزير الطيران يتفقد خط إنتاج طائرات إيرباص -(صور)

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لشركة إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وزيادة التعاون في قطاع الطيران المدني،

رافقه خلال الزيارة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والأستاذ أحمد مرعي، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة.

استقبل الوفد المصري كل من بونوا دي سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية، وفاوتر فان ويرش، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص إنترناشونال، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الشركة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي قدمته غرانيا فان دن بيرغ، رئيس قسم التسويق في إيرباص إفريقيا والشرق الأوسط، استعرضت فيه مواصفات طائرة A350، وحجم الطلبات والتسليمات لشركات الطيران العالمية، تلاه جولة داخل صالة العرض التي تضم طرازات A320 وA330، بالإضافة إلى مقصورة Airspace لطائرة A350 وطراز الشحن A350F.

خط التجميع النهائي لطائرات A350

كما شملت الجولة زيارة تفقدية لخط التجميع النهائي لطائرات A350، حيث تعرف الوزير والوفد المرافق على مراحل التصنيع والتقنيات الحديثة المستخدمة.

وتم الاطلاع على مركز التدريب التابع لإيرباص، والذي يعد من المراكز الرائدة في تأهيل الطيارين وفرق الصيانة عالميًا، حيث أجرى وزير الطيران والطيار أحمد عادل تجربة محاكاة لطائرة A350، تعرّفوا خلالها على الإمكانات التدريبية المتطورة.

وأعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره للزيارة التي مكنت مصر من الاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية في صناعة الطائرات، مؤكدًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط قطاع الطيران المصري بشركة إيرباص، والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية.

تحديث شركة مصر للطيران وتعزيز تنافسيتها عالميًا

من جهته، أكد الطيار أحمد عادل أن إدخال طائرات إيرباص A350 إلى أسطول مصر للطيران يشكل خطوة محورية في خطة تحديث الشركة وتعزيز تنافسيتها عالميًا، مشيرًا إلى أن الطائرات الجديدة ستساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بتقليل استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع جودة تجربة السفر ودعم الاستدامة البيئية، وتمكين التوسع في الشبكة الدولية بكفاءة ومرونة أكبر.

وأعرب غابرييل سيميلاس، رئيس إيرباص في إفريقيا والشرق الأوسط، عن اعتزازه بالتعاون الممتد مع مصر للطيران، مشددًا على التزام الشركة بدعم مصر للطيران من خلال تزويدها بأحدث التكنولوجيا، وبرامج تدريبية وخدمات رقمية متكاملة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وأشاد برؤية مصر للطيران الطموحة وجهودها المتواصلة في تحديث الأسطول وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

صفقة شراء 10 طائرات من طراز A350-900

يُذكر أن مصر للطيران قد أبرمت مؤخرًا صفقة شراء 10 طائرات من طراز A350-900، التي تتسع لـ 340 راكبًا في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، وتتميز بمحركات Rolls-Royce XWB Trent المتطورة ونظام ترفيه من Panasonic، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25%، وخفض الضوضاء والانبعاثات الكربونية، مما يعزز جهود مصر للطيران في مجال الاستدامة البيئية.