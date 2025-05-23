مجدي الجلاد ضيف أول حلقتين من برنامج "الطريق إلى البرلمان"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفا في أول حلقتين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" على موقع مصراوي.

ويكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قراءته للمشهد السياسي وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب؟.

كما يكشف رؤيته عن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وينطلق الأحد المقبل، برنامج الطريق إلى البرلمان، من إنتاج مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع مصراوي وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب ويكشف من خلاله الكواليس في الدوائر الانتخابية.

كما يستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الشخصيات البرلمانية البارزة بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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