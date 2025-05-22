ضوابط دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لانطلاق الامتحانات، إلى جانب تحديد الجهات التي يُسمح لها بدخول مقار اللجان لمتابعة سير الامتحانات، في إطار الاستعدادات الجارية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2025.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تنطلق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية يوم الخميس 22 مايو 2025، بينما تبدأ الاختبارات التحريرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وتُستكمل باقي الامتحانات العملية والتقييمات النهائية بداية من يوم الجمعة 13 يونيو وحتى الاثنين 23 يونيو 2025.

أجواء امتحانية هادئة ومتابعة دقيقة

أكدت الوزارة، أن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان يأتي على رأس أولوياتها، مشددة على أهمية المتابعة الدقيقة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بسلاسة دون معوقات.

الفئات المصرح لها بدخول لجان الدبلومات الفنية

أشارت الوزارة، إلى أنه لن يُسمح بدخول لجان الامتحانات إلا لعدد محدد من المسؤولين، بعد التأكد من هويتهم، وهم:

- رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني (بصفته رئيس عام الامتحانات).

- رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (نائب رئيس عام الامتحانات).

- النائب الثاني لرئيس عام الامتحانات.

- رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.

- مدير مديرية التربية والتعليم، بشرط ألا توجد موانع تمنعه من المشاركة.

- اللجان المكلفة بالمتابعة والتي تحمل خطابات رسمية معتمدة من الجهات المختصة بالامتحانات.

إجراءات الدخول ومرافقة الزوار داخل اللجان

يُشترط على جميع الزائرين المسجلين ضمن الفئات المسموح لها بالدخول، تسجيل بياناتهم في سجل الأمن على بوابة اللجنة، كما يجب إخطار رئيس اللجنة عند الدخول، الذي بدوره يتولى مرافقة الزائرين من البوابة وحتى داخل مقر اللجنة، لضمان احترام الإجراءات التنظيمية.

منع التصوير داخل اللجان والتأكيد على توفير الهدوء

شددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بمنع التصوير داخل مقار لجان الامتحانات تمامًا، للحفاظ على تركيز الطلاب. كما نُبه إلى أهمية عدم السماح لأي متابع يعاني من موانع قانونية بالمشاركة في أعمال المتابعة، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية وسلامة الإجراءات.

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