كتب- عمر صبري:

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل متخصصة على هامش إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب ممثلي المفوضية الأوروبية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة لتعظيم استفادة المجتمع العلمي والصناعي من مكانة مصر كدولة مشاركة في أكبر برنامج تمويل للبحث والابتكار عالميًا.

وتناولت الورشة محاور البرنامج الثلاثة الرئيسية، وهي: تنسيق المشروعات، منح المجلس الأوروبي للبحوث ERC، ودعم مجلس الابتكار الأوروبي EIC، بما يعزز تنافسية الباحثين والشركات المصرية.

كما تم استعراض خطوات إعداد مقترحات بحثية تنافسية وفق معايير البرنامج، وإدارة المشروعات الدولية بكفاءة، بدءًا من تشكيل فرق العمل وحتى متابعة الأثر.

وشملت الورشة نقاشًا مفتوحًا للإجابة على استفسارات الباحثين ورواد الأعمال حول آليات التمويل والشراكات المتاحة وكيفية الاستفادة القصوى من البرنامج في دعم الأبحاث والمشروعات الابتكارية.

ويهدف برنامج "أفق أوروبا 2025" إلى تعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، مساهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الباحثين المصريين من المشاركة في مشروعات دولية ترفع من تنافسية مصر علميًا على الصعيد العالمي.

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