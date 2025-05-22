إعلان

أتربة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية اليوم

10:51 ص الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الطقس (4)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (3)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (6)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (7)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (5)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء ربيعية على شمال البلاد، وطقس شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة بينما جنوب الصعيد 39 درجة.

ومن المتوقع اليوم وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يُتوقع ارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت

قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد