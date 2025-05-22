أتربة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية اليوم

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء ربيعية على شمال البلاد، وطقس شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة بينما جنوب الصعيد 39 درجة.

ومن المتوقع اليوم وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يُتوقع ارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

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