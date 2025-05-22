وزير التموين يبحث تعزيز التعاون التجاري مع بلغاريا

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة، ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور المستشار التجاري جورجي نيديالكوف، والسكرتير الثالث بالسفارة ألكسندر سيفيرينوف.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير فاروق بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلغاريا، مؤكدًا أهمية العمل على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والحبوب والتخزين والنقل اللوجستي.

كما استعرض جهود الدولة المصرية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وشهد اللقاء مناقشة سبل زيادة واردات القمح البلغاري إلى السوق المصرية، إلى جانب بحث مقترحات الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للصوامع المصرية في تحسين سلاسل الإمداد القادمة من شرق أوروبا، ضمن خطة الوزارة لرفع القدرة التخزينية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه، أعرب السفير البلغاري عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تمثل محورًا استراتيجيًا لدخول المنتجات البلغارية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أشار إلى استعداد عدد من الشركات والمستثمرين البلغار للدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم من القطاعين العام والخاص في مصر.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون وتذليل العقبات أمام تنمية حجم التبادل التجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة.

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