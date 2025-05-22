إعلان

وزير التموين يبحث تعزيز التعاون التجاري مع بلغاريا

10:32 ص الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزير التموين
  • عرض 3 صورة
    وزير التموين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة، ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور المستشار التجاري جورجي نيديالكوف، والسكرتير الثالث بالسفارة ألكسندر سيفيرينوف.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير فاروق بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلغاريا، مؤكدًا أهمية العمل على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والحبوب والتخزين والنقل اللوجستي.

كما استعرض جهود الدولة المصرية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وشهد اللقاء مناقشة سبل زيادة واردات القمح البلغاري إلى السوق المصرية، إلى جانب بحث مقترحات الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للصوامع المصرية في تحسين سلاسل الإمداد القادمة من شرق أوروبا، ضمن خطة الوزارة لرفع القدرة التخزينية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه، أعرب السفير البلغاري عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تمثل محورًا استراتيجيًا لدخول المنتجات البلغارية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أشار إلى استعداد عدد من الشركات والمستثمرين البلغار للدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم من القطاعين العام والخاص في مصر.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون وتذليل العقبات أمام تنمية حجم التبادل التجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت

قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.24 على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير التموين التعاون التجاري بلغاريا الدكتور شريف فاروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد