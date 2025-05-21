رئيس النواب: أحزاب أرسلت للبرلمان قانوني "النواب والشيوخ"

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إرسال بعض الأحزاب مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.

وقال جبالي، في تدوينة له عبر صفحته على منصة إكس: ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.

وجاءت الأحزاب التي تقدمت بالتعديلات: مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع: كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.