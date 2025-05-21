انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس 2025

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت اليوم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية بمحافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظتي القاهرة والجيزة، وسط متابعة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

وفي محافظة القاهرة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم اختبار مادة اللغة العربية، فيما يتوجه طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء امتحان مادتي الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وسط إجراءات تنظيمية داخل المدارس.

أما في محافظة الجيزة، فقد انطلقت الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم، حيث يخوض جميع الطلاب في المرحلتين اختبار اللغة العربية، وسط استعدادات أمنية وتعليمية مشددة لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

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