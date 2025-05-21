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اضطراب بالملاحة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

07:00 ص الأربعاء 21 مايو 2025
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كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.
وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.
وتوقعت الهيئة اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح 70 كم على الساعة.

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