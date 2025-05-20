كتبت -داليا الظنيني:

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الدور الهام الذي يلعبه المستثمر الأجنبي في تطوير مهارات العمالة المصرية من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة على أحدث التقنيات.

وقال هيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الاستثمارات الأجنبية تحقق عوائد دولارية إيجابية للاقتصاد المصري والشباب المصري يشارك حاليًا في العمل مع شركات عالمية رائدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى جهود الهيئة في ضم مبانٍ إدارية تابعة لها إلى المناطق الحرة بهدف تسهيل عمل المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وشدد هيبة على أهمية "شركة الشخص الواحد" كأحد أحدث أنواع الشركات التي تساهم في دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

ولفت إلى سعي الهيئة لدمج الخبرات المصرية مع الخبرات الدولية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأشار هيبة إلى أن هناك طلب من الجانب الهندي للاستعانة بخبرة الشركات المصرية العاملة في مجال المرافق العامة للمساهمة في تطوير البنية التحتية في الهند على غرار ما تحقق في مصر.

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