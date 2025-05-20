اضطراب الملاحة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 25 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة

اضطراب لحركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وترتفع الأمواج 3.5 مترا فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح 70 كم على الساعة.

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