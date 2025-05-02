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غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين وبدء الفرز

08:16 م الجمعة 02 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
  • عرض 10 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- نادر نبيل:

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.

وأعلنت اللجنة عن نقل الصناديق إلى الدور الرابع في مبنى النقابة لتمهيدًا لفرز الأصوات.

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8 مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس يتنافسون على ٦ مقاعد.

وشهدت اللجان الانتخابية موزعة على أدوار النقابة اصطفاف طوابير من الصحفيين والصحفيات للإدلاء بأصواتهم.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين قد فتحت باب التصويت منذ الساعة الثالثة عصرًا وحتي السابعة مساء.

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انتخابات التجديد النصفي بدء الفرز بنقابة الصحفيين التجديد النصفي بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين
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