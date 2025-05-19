كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس من كلية الشرطة الرواندية وكبار الضباط الأفارقة من 9 دول إفريقية بحضور السيد موجيجي رفيقي قائد كلية الشرطة الرواندية والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقاً اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وعدد من قيادات المجلس وممثلي وزارة الداخلية هدفت الزيارة التعرف على جهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار، على أهمية تعزيز الشراكات مع القارة الإفريقية لبناء مستقبل قوي للمرأة وللتصدي إلى كافة أشكال العنف ضدها مشددة على أهمية الحوار المثمر الذي يفتح المجال للتعاون على المستويين الثنائي والقاري.

وعبرت السفيرة منى عمر، عن تقديرها لجهود رواندا في مجال تمكين المرأة حيث تعد مشاركة المرأة الرواندية في البرلمان من أعلى النسب العالمية والتي بلغت 60% فضلاً عن تزايد نسب سيدات الأعمال اللواتي شاركن في نهضة البلاد.

فيما أكدت اللواء منال عاطف على جهود وزارة الداخلية من أجل تعزيز حقوق المرأة المصرية وتحقيق الأمن بشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع حيث تم تعيين المرأة في العديد من المناصب القيادية بالوزارة علاوة على دورهن في قوات حفظ السلام.

وأشار السيد موجيجي رفيقي إلى الجهود المبذولة برواندا لدعم تمكين المرأة حيث ارتفعت معدلات مشاركتها في العديد من المؤسسات كما أوضح جهود تمكين النساء في الشرطة المحلية مشدداً على أهمية مراعاة النساء واللواتي يشكلن النسبة الأهم في المجتمعات الإفريقية.

تضمنت الزيارة استعراض دور المجلس في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وفى مراجعة القوانين القائمة واقتراح قوانين جديدة والإشارة إلى جهود المجلس ضمن المشروعات القومية مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة.

وخلال الزيارة تم عرض دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات وجهود تحويشة ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي وحملات طرق الأبواب والاطار الوطني للاستثمار في الفتيات دوي ونورة والتأكيد على أهمية الحوكمة في دعم مبادئ الشفافية والعدالة.

وفي نهاية الزيارة تفقد الحضور معرضاً يتضمن المنتجات المصنوعة بأيدي سيدات مصريات نتاج التدريبات التي ينظمها المجلس في مختلف المحافظات.