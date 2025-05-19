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إيمان العجوز نائبًا لأمين عام حزب الجبهة الوطنية - (تفاصيل)

06:18 م الإثنين 19 مايو 2025

إيمان العجوز نائبًا لأمين عام حزب الجبهة

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كتب- عمرو صالح:
أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في بيان له عن أن لجنة اختيار القيادات برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وافقت على اختيار النائبة إيمان العجوز نائبًا للأمين العام لحزب الجبهة الوطنية.
الجدير بالذكر أن النائبة إيمان العجوز مهندسة استشارية إيمان العجوز عضو مجلس النواب معين بقرار من رئيس الجمهوريه.

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إيمان العجوز حزب الجبهة الوطنية
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