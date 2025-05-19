يوسف إدريس.. ملامح من حياة رائد القصة القصيرة

كتب- محمد شاكر:

تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير يوسف إدريس، أحد أعمدة الأدب العربي الحديث وأحد روائيي الواقعية النقدية.

تميزت أعماله بالعمق النفسي والنقد الاجتماعي الجريء، كما اشتهر بأسلوبه السردي المكثف وقدرته على تصوير حياة الطبقات الفقيرة والمهمشة في المجتمع المصري.

وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح السيرة الذاتية للأديب الكبير الراحل..

- وُلد في محافظة الشرقية بمصر، وتخرج في كلية الطب، لكنه اتجه للأدب.

- عمل في الصحافة بجريدة الأهرام وكان له مواقف سياسية ناقدة.

- تأثر بأدباء مثل تشيخوف وكافكا، كما أثر في جيل كامل من الكتاب العرب.

- بدأ نشر قصصه القصيرة منذ عام 1950، ولكنه أصدر مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالي» عام 1954، لتتجلى موهبته في مجموعته القصصية الثانية «جمهورية فرحات» عام 1956.

- تُرجمت أعماله إلى لغات أجنبية، وحصل على عدة جوائز أدبية.

- تحول عدد كبير من أعماله إلى أفلام سينمائية.

- ركز على هموم الإنسان البسيط، وانتقد القمع والفساد الاجتماعي، مع مزج الواقعية بالرمزية أحيانًا.

توفي في لندن عام 1991، لكن أعماله ما زالت تُدرس وتُحلل كجزء أساسي من التراث الأدبي العربي.

من أبرز أعماله:

المجموعات القصصية:

- أرخص ليالي (1954)

- جمهورية فرحات (1956)

- الحرام (1959)

- قاع المدينة (1964).

الروايات:

- البيضاء (1970).

- نيويورك 80 (1980).

المسرحيات:

- المخططين (1969).

- الفرافير (1964).

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