بدائل الثانوية الأزهرية| أبرز المعلومات عن معهد تمريض الحسين الجامعي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبحث الكثير من طالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية، عن المدارس والمعاهد المتاحة للالتحاق بها كبديل للشهادة الثانوية.

ويختتم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية، بعد غد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن معهد تمريض مستشفى الحسين التابع لكلية طب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقبل الحاصلات على الشهادتين الإعدادية الأزهرية والعامة، على النحو التالي:

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2025/2024".

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

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