منتجي الدواجن ينفي شائعة تفشي أمراض وبائية

كتب- محمد سامي:

نفى سامح سعد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، صحة ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أمراض وبائية منتشرة بين الدواجن بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأثارت حالة من البلبلة بين المواطنين دون مبرر.

وقال خلال لقائه مع على قناة «صدى البلد»، إن الاتحاد فوجئ بهذه الشائعة، وعندما يُقال إن هناك نسبة نفوق تصل إلى 30%، فهذا يعني وجود فجوة كبيرة في السوق وغياب للمنتج، وهو أمر غير حقيقي، فالدواجن متوفرة في جميع الأسواق والمستهلك لم يواجه أي نقص في المعروض.

وأكد أن جميع المزارع في مصر، والتي يصل عددها إلى 27 ألف مزرعة، تعمل تحت إشراف بيطري مباشر من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن أي حديث عن دخول فيروسات خطيرة لا يمكن أن يمر دون رصد رسمي، خاصة أن الفيروسات التي تُصيب الدواجن موجودة عالميًا بنسب ضئيلة وتخضع للتحصين والسيطرة.

وأوضح أن وزارة الزراعة تبنت بروتوكولًا بالتعاون مع بعض البنوك لتطوير المزارع المفتوحة وتحويلها إلى نظام مغلق حديث، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تقليل نسب الأمراض وتحسين جودة الإنتاج.