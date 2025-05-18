البخشوان: كلمة الرئيس السيسي في قمة بغداد رصدت واقع الأمة المرير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد السفير ياسر البخشوان، نائب رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة للعلاقات والتعاون الدولي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 بالعاصمة العراقية بغداد وضعت النقاط على الحروف ورصدت واقع الأمة المرير وأزماتها المزمنة، ووضعت الحلول التي من شأنها أن تقضي بإقرار السلام والاستقرار.

وأضاف "البخشوان"، في بيان، أن الرئيس السيسي وجه نداءً لكل الجهات المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب بالقيام بدورة في إنهاء الصراع وإقرار السلام مثلما قامت به الولايات المتحدة في السبعينات بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن كلمة الرئيس أكدت من جديد على ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وكشفت عن الدور المصري الكبير في تخفيف الآلام التي يواجهها الفلسطينيون منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على تفنيد الأزمات العربية بكل الأقطار التي تُعاني من حروب ودمار، ووضع الحلول الناجزة لها؛ والتي من شأنها إنهاء الصراعات والنزاعات بهذه البلاد، مؤكدًا أن مصر لا تزال تضع حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، ليس فقط باعتبارها قضية عربية مركزية، بل باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم وقدرته على احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل غاية في الأهمية ولعل أبرزها الإصرار على حل الدولتين كخيار وحيد للخروج من دوامة العنف والدمار، الأمر الذي يتسق مع الموقف المصري الثابت منذ عقود، والذي يعكس إدراكًا عميقًا لجذور الصراع، ويؤكد أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما دون تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن ما جاء في خطاب الرئيس السيسي بشأن رفض الانكسار الفلسطيني وتقدير صموده يحمل في طياته إشادة واضحة بشجاعة هذا الشعب الذي يواجه آلة حرب لا تعرف حدودًا ولا تفرق بين مدني ومقاتل، شيخ أو طفل.

وأكد أن الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن مصر لا تزال على موقفها الراسخ في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن فلسطين لم تعد مجرد قضية عربية بل صارت معيارًا أخلاقيًا واختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأن حل الدولتين لا بديل عنه كطريق وحيد للخروج من دوامة العنف والصراع التي تفتك باستقرار المنطقة، موضحًا أن خطاب الرئيس حمل تحذيرًا صريحًا من تصاعد وتيرة الصراعات وتفاقم الأزمات التي تُهدد بدورها أمن وسلامة الجميع، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في ظل تجاهل دولي مريب وغياب أي تحرك فاعل تجاه ما وصفه الرئيس بـ”التطهير العرقي” الذي يُمارس علنًا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي تطرقت أيضًا إلى ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة والمضنية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، لأن استقرار الدول العربية هو الأساس الذي يُبنى عليه التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

ونوه بأن استضافة بغداد للقمة العربية بعث برسالة قوية مفادها التأكيد على عودة العراق إلى لعب دوره العربي الفاعل، بدعم ومساندة من الدول الشقيقة وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن المشاركة المصرية الفاعلة في القمم العربية تُمثل ركيزة أساسية لدعم العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض على الدول العربية المزيد من التنسيق والتكامل.