نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي للناجحين في الامتحان الإلكتروني من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا ..

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان على موقع البوابة، وخاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتين.