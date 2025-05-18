هيئة الدواء تعقد ملتقى للتعريف بالدليل الاسترشادي عن دور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي

(أ ش أ):

عقدت هيئة الدواء المصرية ملتقى افتراضيًا في مجال صيدلة الأورام، للتعريف بالدليل الاسترشادي الخاص بدور صيادلة الأورام في العلاج الإشعاعي، وهو الدليل الصادر عن الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وذلك ضمن برنامج Guide to Guide (G2G) المخصص لشرح الأدلة الاسترشادية.

ويتناول الدليل عددًا من المحاور المهمة، من بينها: خلفية حول العلاج الإشعاعي، وكيفية استخدامه بالتكامل مع علاجات السرطان الأخرى، بالإضافة إلى أنواع العلاج الإشعاعي المختلفة. كما يتضمن قائمة بالآثار الجانبية الناتجة عن الإشعاع، ومواقع الإصابة المرتبطة بها، وآليات التعامل مع هذه الآثار للحد من حدوثها.

ويستعرض الدليل كذلك الدور الحيوي الذي يقوم به الصيدلي في تثقيف المرضى، والوقاية من الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي، إلى جانب اكتشافها ومراقبتها.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود القومية الرامية إلى تبني نهج شمولي يهدف إلى نشر الممارسات الصيدلية والدوائية السليمة داخل المؤسسات الصحية المصرية، والمساهمة في التطوير المستمر ورفع كفاءة الخدمات الصيدلية المقدمة بمختلف القطاعات الصحية، بما يعزز من سلامة المرضى ويضمن أمنهم الصحي.