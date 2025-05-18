وزارة الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بنقابة المهندسين

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض لمنتجاتها المدنية التي تخدم قطاع الأسرة بمقر نقابة المهندسين برمسيس، خلال الفترة من 19 إلى 29 من شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين.

وأوضح محمد صقر المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع الحديثة، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات قطاع الأسرة و تعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من هذا المعرض هو توفير المنتجات المدنية المختلفة، وتسهيل وصولها لقطاع لأسر المهندسين و التعرف على أحدث ما توصلت إليه شركات الإنتاج الحربي من الأجهزة طبقاً لمتطلبات السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمرواح السقف 56 بوصة، وتشارك حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل والدراجة الهوائية، وتشارك حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) الرائدة في مجال تصنيع أدوات المائدة و المطبخ من الإستانلس ستيل، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) باللمبات الليد والشاشات بأحجام مختلفة، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بالعديد من السلع المعمرة من (تكييفات، ثلاجات، سخانات، بوتاجازات، غسالات).

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من المنتجات المدنية.