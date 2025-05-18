سلامة الغذاء: تصدير 270 ألف طن مواد غذائية في أسبوع.. وأمريكا والسعودية أكبر المستوردين

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4360 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 1050 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 593 صنفا من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الـ 17 لعام 2025، عن الفترة من 10 إلى 16 مايو الحالي، أن البطاطس والبصل تصدرا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 25 ألف طن لكل منهما، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 47 صنفا بنحو 75 ألف طن.

وأضاف التقرير، أن الموالح ما زالت تتصدر قائمة الفواكة المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 35 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 16 ألفا، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 26 صنفا بنحو 60 ألف طن.

وأشارت الهيئة، إلى أن أمريكا والسودان وروسيا والسعودية مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 205 دول مستوردة، مضيفة أن ميناء دمياط احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 720 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 680 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 660 رسالة.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2100 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 890 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 265 صنفا من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا ولحوم بأنواعها، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا ورومانيا.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية تصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 785 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 400 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 261 رسالة.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه تم إصدار 860 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ (إفراج مؤقت) بلغ 1098 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 222 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 66 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 80 مستوردا.

وأوضحت أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 56 منتجًا و7 شركات ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 367 منتجًا جديدًا، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.