صور وفيديو.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع روض الفرج وكوبري الصنايع

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، شارع روض الفرج الممتد بين حيي روض الفرج والساحل بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفائته، وإزالة الإشغالات التي كانت تعوق الحركة المرورية به، كما تفقد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة كوبري الصنايع الذي يربط المنطقتين الغربية والشمالية.

رافق محافظ القاهرة في جولته، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وصفاء مسعد مدير مديرية الطرق، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الشمالية، وأعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

وأكد إبراهيم صابر، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين العاصمة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة انتهت من أعمال رصف وتطوير شارع روض الفرج بالكامل ضمن الخطة الاستثمارية لها لتيسير حركة المرور بالشارع والذي يبدأ من شارع شبرا عند منطقة الدوران وينتهي عند شارع أبو الفرج بطول 1 كم وعرض 15 م2.

وشملت أعمال تطوير الشارع تركيب اللوحات الإرشادية ومحددات الحركة والمطبات المرورية للحفاظ على حياة المواطنين أثناء عبور الطريق، كما تم تركيب الأرصفة والبردورات، وبالوعات الأمطار، وإعادة رصفه لتحقيق السيولة المرورية.

كما تضمنت أعمال رفع كفاءة كوبري الصنايع استعدال الأسوار وتركيب المفقود منها ودهانها، ورصف القطاعات التالفة منه لتحقيق السيولة المرورية.

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