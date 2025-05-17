محمد عمران رئيسًا.. “الجبهة الوطنية” يعلن تشكيل أمانة الشباب المركزية

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الشباب المركزية، برئاسة المستشار محمد عمران، وذلك في إطار خطته لتفعيل دور الشباب في العمل السياسي والمجتمعي، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

ويعتبر عمران أحد القيادات السياسية الشابة، التي شاركت في العديد من الفعاليات والأحداث السياسية داخل الحزب وكان له دورًا بارزًا في دعم الكوادر الشبابية.

وتضم اللجنة عدد من نجوم الرياضة أبرزهم حسام غالي وعماد متعب وحازم إمام وأحمد عبدالباسط، وتعتبر اللجنة من أقوى لجان حزب الجبهة الوطنية.

وجاء التشكيل كالتالي:-

المستشار محمد عمران أمين أمانة الشباب بالحزب، ويعاونه كل من:

• الدكتور/ أحمد محمد النبوي

• الدكتور/ أحمد القصير

كأمناء مساعدين.

وضمت عضوية الأمانة المركزية عدداً من الكفاءات الشبابية من مختلف المحافظات والتخصصات، من بينهم:

• حسام السيد غالي

• حسام محمد فوزي

• تامر سعيد عبد الفتاح

• حازم محمد إمام

• هاني محمد سلامة

• هاني محمد سعد

• شريف فوزي منسي

• أحمد محمد حلمي

• أحمد السيد متولي

• أحمد طاهر ياسين

• عماد محمد متعب

• شريف محمد جاد

• تامر سليمان القصلي

. سيد معوض عبدالواحد

. سمير فوزي السيد

. مها أبو الوفا رشوان

. أحمد إبراهيم محمد

. تامر بشير محمود

. أحمد طارق جزر

. محمد طارق طلعت مصطفى

. عماد طلعت السويدي

. حسني عبد ربه

. محمد أبو العلا

. أمير مرتضى منصور

. نورا سمير سعد

. محمود محمد المرشدي

. عمر خالد ضياء بيومي

. شادي سامي فرحات

. رامي عاشور

• أحمد مصطفى الأحمر

. د.محمد وفائي مكادي

. محمد محمود خميس

. وليد سليمان

• أحمد عبد الباسط

وشدد الحزب، على أن دعم الشباب وتمكينهم يأتي على رأس أولوياته، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق مستقبل أفضل لمصر.