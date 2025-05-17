موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الرسمية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، للمدارس الرسمية والرسمية لغات، موضحةً المواعيد المحددة والخطوات المطلوبة من أولياء الأمور؛ لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2025/ 2026

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية، بدايةً من الأول من يونيو 2025، ويستمر حتى 30 يونيو 2025، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي: emis.gov.eg

- وتُتاح بيانات الطفل بشكل تلقائي لمنافذ دفع المصروفات المدرسية المعتمدة، بمجرد إتمام ولي الأمر عملية التسجيل على المنصة؛ من أجل سداد الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2026.

- أما عن السن القانوني للتقديم، فيُشترط ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات وألا يتجاوز 9 سنوات في بداية شهر أكتوبر من العام الدراسي.

- يُجرى تنسيق الطلاب المتقدمين من خلال الإدارات التعليمية في كل محافظة، مع الأخذ في الاعتبار الكثافات الطلابية والظروف المحلية لكل منطقة تعليمية، بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1986 المنظم لآليات القبول في المدارس الحكومية.

- بإمكان أولياء الأمور متابعة نتيجة القبول المبدئي عبر نفس منصة التقديم، وبعد إعلان النتيجة، يُمكن التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الكامل للطالب المقبول، والانتظار لحين مراجعة المدرسة الملف، والتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول النهائي.



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