18 صورة.. "مدبولي" يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جولته التفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة؛ تمهيدًا لتشغيلها لجمهور الركاب.

شارك في الجولة، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء المهندس طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي النظيفة، صديقة البيئة، التي تقدم خدمة مميزة للمواطنين.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أهمية مشروع الأتوبيس الترددي، الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي صديق البيئة، مشيرًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم لخدمة مستخدمي الطريق الدائري.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي من شأنه أن يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، كما سيسهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي، من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة، بدلًا من السيارات الخاصة، وخاصة أن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

في الوقت نفسه، أكد الوزير، أن المشروع سيسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، حيث يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة؛ ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى؛ حيث يتبادل الخدمة مع مترو الخط الأول في محطتي الزهراء والمرج، ومترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور.

وبدأت الجولة من محطة الأتوبيس الترددي BRT بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي؛ حيث استمع رئيس مجلس الوزراء ونائبه، لشرح من المهندس محمود الشيخ، مدير المشروع، حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي يبلغ طوله 110 كم، ويتم تنفيذه على 3 مراحل ويشمل 48 محطة، بالإضافة إلى مواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.

وقال مدير المشروع: تشمل المرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها لجمهور الركاب 14 محطة في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وهي محطات: (عدلي منصور "محطة غير نمطية " - 2 محطة سطحية بكوبري مشاة "بهتيم وأكاديمية الشرطة" - 11 محطة سطحية بنفق مشاة" وهي محطات: (إسكندرية الزراعي والعقيد أحمد عبد الرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام وطريق السويس).

ولفت مدير المشروع، إلى أنه جار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا، ومحطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي بعد إنهاء التوسعة بتلك المسافة.

عقب ذلك، تم تفقد المحطة الأولى (نفق المحطة - شباك التذاكر - مدخل المواطنين)، حيث تم استعراض كل ما يتعلق بهذه المحطة السطحية، التي يتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم طريق مصر إسكندرية الزراعي، والقادمين من مدينة بنها، وطوخ، وقليوب وتوابعها، وكذلك القادمين من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها.

واستقل رئيس مجلس الوزراء أحد أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مرورًا بمحطاته المختلفة، وتم تفقد عدد منها مثل محطات: (القلج وهي محطة سطحية يتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهما وكذلك محطة السلام السطحية التي يتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة وتخدم منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة وستاد السلام، بالإضافة إلى محطة أكاديمية الشرطة (محطة سطحية)، التي يتم وصول جمهور الركاب إليها، من خلال كوبري مشاة وتخدم منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.

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