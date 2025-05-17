وزارة الثقافة تفتح المتاحف مجانًا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، فتح أبواب جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور، وذلك تعزيزًا لدورها في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وتأكيدًا على أهمية المتاحف في حفظ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.

يأتي ذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وأكد الوزير، أن المتاحف تمثل "حاضنة لذاكرة الأمة"، وتُعد مجالًا حيًّا لتفاعل الأجيال مع تراثها، داعيًا الجمهور، ولا سيما الشباب، إلى اكتشاف الكنوز الفنية والمعرفية التي تحتضنها هذه المؤسسات.

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

أعدت الوزارة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجًا ثريًا من الفعاليات ينطلق يومي 17 و18 مايو، ويتضمن ورشًا ومعارض وندوات تثقيفية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

أبرز فعاليات السبت 17 مايو:

- متحف طه حسين: ورشة فنية تعقبها صالون لذوي الهمم بعنوان "تعرف معنا على طه حسين".

- متحف مصطفى كامل: ندوة بعنوان "المتاحف الخضراء.. مستقبل مستدام لحفظ التراث".

- متحف محمد ناجي: معرض نتاج ورش، وندوة "مدارسنا.. في متاحفنا".

- متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية: ورش رسم وتلوين وندوة تعريفية.

- متحف الفن المصري الحديث: حلقة نقاشية حول "التحول الرقمي في العروض المتحفية".

فعاليات الأحد 18 مايو:

- متحف النصر ببورسعيد: ندوة عن مستقبل المتاحف في عصر الذكاء الاصطناعي.

- متحف طه حسين: معرض "طه حسين في عيون الذكاء الاصطناعي" وحفل غنائي وورش لذوي الهمم.

- متحف محمد محمود خليل وحرمه: ورش فنية وتوزيع هدايا ومعرض للمشاركين.

- متحف أحمد شوقي: جولة محاكاة حية لسيرة الشاعر.

- متحف الأبنودي: ورشة حكي "كنوز متاحفنا".

- متحف الفن المصري الحديث: افتتاح معرض "من الرواد إلى الأحفاد".

- متحف المنصورة القومي: ورشة فنية بالتعاون مع نقابة التشكيليين ومحاضرة عن أهمية المتاحف.

- متحف راتب صديق: ورش فنية متعددة تبدأ من الساعة 10 صباحًا.

- متحف زكريا الخناني: ورش للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

مشاركة واسعة للهيئات الثقافية

كما أعلن صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المهندس حمدي السطحي، فتح متحفي أم كلثوم ونجيب محفوظ مجانًا للجمهور طوال يومي الاحتفال، مع تنظيم عروض وورش تفاعلية تستهدف مختلف الأعمار.

وفي السياق ذاته، قررت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، فتح متحف دار الكتب المصرية للتراث الثقافي بالمبنى التاريخي في باب الخلق للجمهور يوم 18 مايو، لإتاحة الفرصة للاطلاع على كنوز من المخطوطات والوثائق النادرة التي توثق ذاكرة مصر الثقافية.

خلفية عن اليوم العالمي للمتاحف

يُذكر أن اليوم العالمي للمتاحف تنظمه سنويًا اللجنة الدولية للمتاحف (ICOM) منذ عام 1977، ويُسلط الضوء في كل دورة على إحدى القضايا المحورية المتعلقة بدور المتاحف في خدمة المجتمع وتطوره.

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