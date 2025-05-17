تأكيدًا لمصراوي.. السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد إتاحة حجز تذاكر السفر للقطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ، حيث يبدأ الحجز اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وفقًا للجدول المحدد.

وفي إطار استعداداتها لاستقبال العيد، قررت الهيئة، تشغيل عدد من القطارات الإضافية إلى جانب القطارات المجدولة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 16 يونيو 2025، بهدف تخفيف الزحام وتوفير أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وحرصًا من الهيئة على تيسير عملية الحجز، تم توفير عدة وسائل متنوعة لحجز التذاكر، وهي كالتالي:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بجميع محطات السكك الحديدية.

2- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: هنا

3- تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتاح على متجري

Google Play وApple App Store.

4- وكلاء البيع من شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة إصدار التذاكر، ومنها: (فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول) وغيرها.

5- الخدمة الصوتية لحجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال: الرقم 1661 من الهاتف المحمول، والرقم 09000661 من الخط الأرضي (متاحة لمدة 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة واحدة).

6- مكاتب المدينة خارج المحطات، وعددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي [TVM] الموجودة في بعض المحطات الرئيسية.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي منذ عدة أيام بشأن مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك

رسميًا.. جدول مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك

وأكدت الهيئة، استمرارها في تطوير خدماتها والتيسير على الركاب، مع توفير كل السبل لضمان راحة وسلامة المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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