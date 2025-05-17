نشرة التوك شو| الزراعة تكشف حقيقة نفوق 30% من الدواجن وتفاصيل تقليص دعم اللاجئين

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل نفقت 30% من الدواجن؟.. رئيس الاتحاد ينفي ونائبه يقر بوجود مشكلات بالقطاع

نفى المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ما تردد بشأن نفوق 30٪؜ من الدواجن بسبب فيروس وبائي في مصر، مؤكدًا أن تصريحات الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد ليس لها أساس من الصحة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح العناني أن مصر تضم 27 ألف مزرعة دواجن تتفاوت في أحجامها، وأن بعض هذه المزارع قد تشهد نفوقًا بنسبة 30% بسبب التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن أمراض العام الحالي مماثلة لأمراض العام الماضي وأن وزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص عينات المزارع التي تواجه مشكلات.

عمرو أديب: الخليج ليس "مغارة علي بابا".. وترامب كان يبحث عن "إنجاز" يتحدث عنه

علق الإعلامي عمرو أديب على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الخليج، والتي شهدت توقيع صفقات استثمارية ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.

في برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أكد أديب أن هذه الزيارة كانت ذات طابعا اقتصاديا بحتا، وأن ترامب كان يبحث عن "إنجاز" يتحدث عنه بعد فشله في تحقيق أي شيء ملموس خلال أول مئة يوم من ولايته.

عمرو أديب منتقدًا تقليص دعم اللاجئين: مصر بلد الرحمة.. ولكن أين حقوقها؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب، قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر بتقليص الدعم النقدي المقدم لبعض اللاجئين، متسائلًا عن قدرة مصر على تحمل أعباء استضافة اللاجئين بمفردها في ظل هذا التراجع في الدعم الدولي.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن قيمة الدعم المقدم لمصر من المفوضية تبلغ 170 مليون دولار، إلا أن نسبة كبيرة منها، تقدر بنحو 70%، لم تصل إلى البلاد فعليًا.

حسام موافي يكشف أسباب "نغصة القلب" وكيفية التمييز بينها وبين الذبحة الصدرية

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور بآلام في منطقة الصدر، والذي يُعرف شعبياً بـ "نغصة القلب"، يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب الصحية المختلفة.

وخلال تقديمه لبرنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، استعرض الدكتور موافي أبرز هذه الأسباب، مشيرًا إلى أن ارتجاع حمض المريء، والذبحة الصدرية الناتجة عن مشكلات في القلب، واضطرابات المعدة المختلفة، والتهابات الغشاء البلوري الذي يغلف الرئة، بالإضافة إلى وجود فتق في الحجاب الحاجز، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى الإحساس بتلك النغصة المزعجة في الصدر.

القومي لذوي الإعاقة يكشف عن جهوده لمواجهة التحايل بملف السيارات والمعاشات

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلس في دعم وتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع، مشيرة إلى أنه يمثل الكيان الرسمي المنوط به الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وتعزيزها.

وأوضحت "كريم" خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، أن المجلس تأسس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ويؤول إليه كافة صلاحياته والتزاماته. وأشارت إلى أن المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف إلى تحقيق الحماية الكاملة لحقوق أصحاب الهمم التي كفلها الدستور، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الحقوق.