بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن بدء اختبارات للكوادر المصرية المرشحة للعمل في شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الإمارات.

وكانت وزارة العمل، أعلنت عن 185 فرصة عمل مؤخرًا، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، بالإضافة إلى مكتب التمثيل العمالي في الإمارات.

وأشار وزير العمل، إلى أن الاختبارات تُجرى حاليًا داخل مركز تدريب مهني بولاق، وبحضور وفد إماراتي، مؤكدًا أن هذه الاختبارات تعد دليلًا على مصداقية الفرص التي توفرها الوزارة للشباب المصري الراغب في العمل بالخارج.

وأضاف أن الوزارة ستستمر في توفير فرص عمل للشباب المصري في دول مختلفة، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل متنوعة ومتميزة للمصريين في أسواق العمل الدولية، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار للمواطنين في الداخل والخارج.

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